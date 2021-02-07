Основатель Telegram-канала НЕХТА назвал требование Беларуси о его экстрадиции смешным

07.02.2021, 16:46, Новости дня

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Создатель главного оппозиционного Telegram-канала Беларуси НЕХТА Степан Путило назвал просьбу Следственного комитета Беларуси к польским властям о его экстрадиции на родину смешной. Об этом он заявил в комментарии РБК 7 февраля.

“Это абсолютно смешные просьбы – подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем”, – отметил Путило.

Он добавил, что ранее обращался к белорусским властям и просил их “перестать позориться на международной арене”.

Роман Протасевич, на которого также направлен запрос об экстрадиции, сказал, что на его жизни и работе это не отразится.

“Я уже пять месяцев живу в другой стране. Так что пусть спецслужбы и дальше отправляют свои бумажки кому хотят”, – отметил он в комментарии РБК.

Telegram-канал НЕХТА – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Офис канала находится в Польше. Кроме самого НЕХТА с 731 тыс. подписчиков, есть еще НЕХТА Live (1,5 млн подписчиков) и Luxta (172 тыс.).

Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре прошлого года белорусские власти признали их экстремистскими.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

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