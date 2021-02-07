 

Российское военно-историческое общество призвало прекратить травлю ветерана Артеменко

07.02.2021, 16:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На защиту фронтовика встали представители Российского военно-исторического общества (РВИО). По их словам, в суде Навальный якобы продолжил нападки на пенсионера, после чего ему стало плохо: пришлось вызывать скорую помощь. В РВИО также утверждают, что сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией развернули в социальных сетях кампанию по травле ветерана и его родственников.

В связи с этим на официальном сайте РВИО было опубликовано заявление, в котором говорится, что организация с глубоким презрением относится к поведению Алексея Навального и публициста Александра Невзорова, который якобы позволил себе выпады в адрес знаменитой партизанки ВОВ Зои Космодемьянской. В Обществе подчеркнули, что надеются на правовую оценку и его изречений, которые также поддержали пользователи Сети.

Также представители РВИО заявили о готовности предоставить Игнату Артёменко всю необходимую правовую помощь, включая адвоката для защиты его интересов в суде. В организации отметили, что это избавит фронтовика от необходимости личного присутствия в суде. Кроме того, в Российском военно-историческом обществе призвали прекратить “травлю” ветерана и его родственников в интернете.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / В гостях у Мэттью Перри: экскурсия по особняку актера в Малибу за 15 миллионов долларов

18.12 / Дмитрий Медведев назвал “хроническую” проблему России: Работают в разнотык

15.01 / Международная команда ученых выявила новое антитело к коронавирусу

14.10 / Самарская огненная катастрофа

09.09 / Челябинский депутат разбился насмерть в ДТП

16.07 / Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет

20.07 / Мнение: Анонс 19-го теста

28.01 / Cиловики задержали чеченца

21.09 / Ученые рассказали о представляющем опасность предмете в холодильнике

27.10 / Мнение: Мужская корона равенства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска