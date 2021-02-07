Ройзман передумал идти в ГД от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном

07.02.2021, 16:20, Новости дня

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Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Государственной думы Евгений Ройзман заявил, что больше не рассматривает партию «Яблоко» в качестве платформы для выдвижения в нижнюю палату парламента. Причиной такого решения стало заявление основателя партии Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном.

«Я видел это заявление. Для меня исчезла последняя возможность выдвижения от «Яблока» в Госдуму», – сказал Ройзман екатеринбургскому порталу It’s My City.

Ранее Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая РФ несовместима с политикой Навального.