France info – любовь на всю жизнь — для 79-летней сибирячки коньки на Байкале не просто развлечение

07.02.2021, 16:00, Новости дня

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С детства жительница Иркутской области Любовь Мореходова привыкла преодолевать расстояния по скованному льдом Байкалу на коньках, которые ей сделал отец, рассказывает France info. Хотя единственной жительнице удалённой деревни приходится тяжело, особенно суровой зимой, она считает озеро лучшим местом на земле, где ещё сохранилась нетронутая природа.

Любовь в 79 лет живёт одна на берегу озера Байкал на юге Сибири. С самого детства она, как только лёд сковывает озеро, надевает свои коньки. Их изготовил её отец из пилы и кусочков дерева, когда она была маленькая.

ЛЮБОВЬ МОРЕХОДОВА: Вот они мне нужны для всякого дела. Или без дела: или покатиться просто, или походить поискать коров. Один раз проехала, туда, сюда проехала. А по снегу чего же находишь-то?

Озеро Байкал — это вся жизнь Любови.

ЛЮБОВЬ МОРЕХОДОВА: Байкал — это лучше всего. Это нетронутая, это девственная природа, вот. Это вообще, это… Ничего я не могу сравнить, ни с чем, просто ни с чем. Ничто меня не трогает.

Это великолепное место, однако вместе с тем недружелюбное. Зимы здесь суровые. Толщина льда, покрывающего озеро, может достигать свыше одного метра. Любови приходится пробивать этот ледовый пласт, чтобы запастись водой.

ЛЮБОВЬ МОРЕХОДОВА: Мне надо воды, им нужна вода, вот этим, чтобы я им, сварила я им. Два ведра надо телятам…

ЛЮБОВЬ МОРЕХОДОВА: Люблю жизнь, люблю. Люблю природу, люблю всё. Люблю людей в первую очередь.

Имя Любовь по-русски значит «любовь».

Дата выхода в эфир 04 февраля 2021 года.