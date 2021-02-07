 

Handelsblatt – Черногория намерена вступить в ЕС к 2025 году

07.02.2021, 16:00, Новости дня
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Черногория должна выполнить все необходимые для вступления в ЕС требования к 2024 году и стать членом ЕС в 2025 или 2026 году, пишет Handelsblatt, ссылаясь на заявление главы черногорского МИД Джордже Радуловича. По мнению политика, для Черногории нет других альтернатив, и граждане страны хотят быть частью Европы.


Reuters

Новое правительство Черногории рассчитывает достичь членства страны в ЕС уже к 2025 году, пишет Handelsblatt. «Мы уверены в том, что выполним все необходимые для вступления требования к 2024 году. Черногория надеется стать членом ЕС в 2025 или 2026 году», — приводит издание слова министра иностранных дел Черногории Джордже Радуловича.

Радулович также подчеркнул, что Черногория сделает всё для того чтобы укрепить правовое государство и стать частью ценностного сообщества ЕС. Handelsblatt напоминает, что в декабре в Черногории, впервые с момента её основания произошла демократическая смена власти. Правившую с 2006 года Демократическую партию социалистов в главе с Мило Джукановичем сменило правительство во главе с беспартийным премьером Здравко Кривокапичем. При этом Джуканович остался в должности президента.

«Демократическая смена власти в прошлом году стала историческим моментом для Черногории. Народ высказал своё мнение. Он хотел коренных перемен», — заявил Джордже Радулович.

Как отмечает Handelsblatt, в Черногории рассчитывают на поддержку ФРГ. Однако за период своего председательства в Совете ЕС, Берлину не удалось ускорить процесс евроинтеграции на Балканах. Впрочем, немецкий министр по делам Европы Михаэль Рот выразил уверенность в том, что необходимые шаги будут предприняты в ходе председательства Португалии.

По мнению Джордже Радуловича, в Черногории нет других альтернатив кроме ЕС. «Мне трудно представить сценарий, при котором это место займут Россия, Китай или Турция. Наши граждане хотят быть частью Европы», — отметил глава МИД Черногории. При этом Радулович предупредил, что граждане могут разочароваться в евроинтеграции, в случае если переговоры о вступлении затянутся надолго.  



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