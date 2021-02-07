На Украине разрабатывают дроны-камикадзе

07.02.2021, 15:58, Разное

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Украинские военные конструкторы трудятся над созданием инновационного беспилотного летательного аппарата. Предприятие «Артем», поставляющее для ВСУ различную технику, разрабатывает специфические дроны-камикадзе.

О создании уникального БПЛА пишет менеджмент компании «Артем». Ее специалисты уже подготовили несколько вариаций будущего беспилотника. Среди представленных моделей есть и так называемый «камикадзе». Руководство предприятия в лице главы правления Владимира Зимина называет производство такого рода технологий наиболее перспективным курсом своей работы. Партию дронов составят модели с различным боевым снаряжением. Судя по высказываниям директоров компании, решающим фактором в оборудовании беспилотников станет мнение представителей вооруженных сил Украины.

Так, уже в ближайшее время с конвейера компании могут сойти термобарические, осколочно-фугасные и комбинированные боевые части. Причем последний вариант, со слов Зимина, изобретён именно украинскими инженерами. Его термобарическую боевую часть снабдили ударным ядром. Такому дрону под силу поражение даже легкобронированных целей. Сомнительным моментом в деле создания такого рода беспилотников остаётся неопределенность относительно их сроков производства. На предприятии заверяют, что работы будут проводится в рамках программы по выпуску боеприпасов барражирующего типа.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о применении ВСУ беспилотных летательных аппаратов с вручную прикрепленными к их корпусу гранатами. Подлетев к цели, они сбрасывали взрывные устройства на позиции противника дистанционно. Поставки дронов-камикадзе, как опасаются в непризнанных Украиной республиках ДНР и ЛНР, приведут к ещё большему обострению конфликта.

Источник: topwar.ru