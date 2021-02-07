 

Анита Цой отмечает юбилей: Звезде 50

07.02.2021, 15:58, Разное
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Сегодня отмечает свой юбилей заслуженная артистка РФ певица Анита Цой. Как отметит звезда свое 50-летие, пока не известно, однако 40 лет она встретила в Париже.
Детство звезды

Анна Ким, более известная под псевдонимом Анита Цой, давно покорила отечественный музыкальный Олимп. Певица корейского происхождения родилась в Москве, ее предки переехали в Советский Союз ещё в 1920-годах. В ее родословной есть также узбекские корни, оттуда родом бабушка исполнительницы. С раннего детства будущая эстрадная дива увлекалась музыкой, занимаясь в музыкальной школе по классу фортепиано и скрипки.

Имя по совету нумеролога

Однако после школы целеустремленная девушка не решилась сразу связывать свою судьбу с искусством. В Московском государственном университете Анита Цой поступила на факультет юриспруденции. Впрочем, позже она все таки закончила вокальный курс в Российской Академии театрального искусства. Профессией музыка стала для Цой в 1980-х годах, причем деньги на свой первый клип и альбом она пыталась заработать сама, торгуя на рынке в «Лужниках» корейскими товарами. По сведениям СМИ, свое имя артистка даже сменила по совету личного нумеролога.

Долгожданный успех

К счастью, ей повезло попасться на глаза представителям крупного звукозаписывающего лейбла. В 1990-х начинающая певица наконец-то выпустила свой первый диск. Причем песни на нем были англоязычными, а виртуозный вокал дополнял симфонический оркестр. Всего в ее копилке сейчас уже порядка десяти альбомов. В 2003 году Аните Цой присвоили звание заслуженной артистки России. Есть на счету звезды и множество самых разных музыкальных наград. К слову, поет она не только о любви, так, пластинка минувшего года была посвящена ветеранам Второй мировой войны.

Юбилей в Париже

Жизнь Аниты Цой полна впечатлений и креатива, она не только информирует песни и поет. На счету звезды также не одно телешоу, это и «Ледниковый период», и «Цирк со звездами», и многие другие популярные передачи. В 2009 году «Самую стильную певицу России» даже удостоили титула почетного работника Кузбасса. В 2015 году артистка с мужем отметили серебряную свадьбу, на которой и ее супруг спел с ней дуэтом. В 2010 году артистка отпраздновала свое 40-летие открытием Центра восточной медицины и собственного интерактивного телеканала. На банкет на Елисейских полях в Париже был приглашен весь бомонд российской эстрады. Каким будет праздник в этом году, селебрити предпочла сохранить в тайне.

Источник: www.gazeta.ru



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