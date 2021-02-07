Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов

07.02.2021, 15:52, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

“Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение “Укроборонпрому” совместно с Министерством образования и науки и НТУУ “КПИ” создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов имени Антонова”, – говорится в сообщении.

Кабинету Министров поручено разработать стимулы, чтобы “талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир”.

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