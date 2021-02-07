 

Украинская сноубордистка Данча победила на Кубке Европы

07.02.2021, 15:52, Новости дня
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Украинская сноубордистка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии. Об этом Национальный олимпийский комитет сообщил в Twitter.

Спортсменка стала первой в параллельном слаломе.

Соревнования по параллельному слалому представляют собой соревнования, в которых два или более участников одновременно проходят по двум или нескольким рядом расположенным трассам. Трассы, расположенные рядом, должны максимально соответствовать друг другу по параметрам: рельеф, снежный покров, количество ворот и другое.

Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи у Швейцарії. Наша спортсменка стала першою у паралельному слаломі. pic.twitter.com/QW9xSFWkSg

— НОК України (@OlympicUA) February 6, 2021

Украинский спортсмен Василий Кашелюк завоевал серебро у мужчин. Другой украинский сноубордист, Михаил Харук, финишировал на шестой позиции, сообщила Федерация лыжного спорта Украины в Facebook.

https://www.facebook.com/skifederation.ukraine/posts/2810438692506669

Аннамари Данча ранее трижды выигрывала золотые медали на Кубке Европы в гигантском слаломе – в 2009, 2010 и 2011 годах. Также украинка является участницей Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. В 2019 году Данча выиграла первую в истории Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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