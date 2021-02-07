 

“Нужно привить как можно больше людей”: профессор Лукашев призвал готовиться к третьей волне и новым штаммам ковида

07.02.2021, 15:36, Разное
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Российский вирусолог, доктор медицинских наук Александр Лукашев объясняет такую тенденцию тем, что в самом начале пандемии Россия не вводила столь жестких карантинных мер, как на западе. Поэтому к настоящему времени коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране переболело больше людей, благодаря чему начал формироваться коллективный иммунитет. По словам профессора, ковид перенесли около 25% населения, при чём в столичном регионе этот показатель может быть и выше. Кроме того, граждане стали ходить на работу и вернулись к активному образу жизни, что также укрепляет их устойчивость к вирусу.

Но расслабляться слишком рано. Специалист напомнил, что на Западе бушуют новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2, ещё более опасные и заразные, такие как британский и южноафриканский. В связи с этим многие государства ужесточают ограничения, вводят локдауны и активно прививают население. Однако нет никакой гарантии, что эти мутации не доберутся и до нас.

“Нужно успеть привить как можно больше людей до того, как такие варианты вируса получат распространение в России”, – считает Александр Лукашев.

Вирусолог также обратил внимание, что не стоит исключать пришествия и третьей волны коронавируса в России. Несмотря на большую прослойку переболевших людей, эксперт призвал продолжать вакцинацию, не снимать карантинные меры и соблюдать масочный режим, чтобы быть готовыми и к такому развитию событий.



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