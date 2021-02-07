Мнение: Письмо: “Токсичные отношения мешают всему”

07.02.2021, 15:22, Разное

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Вчера мы разбирали письмо, где автор видел проблему не в том, что он горячий олень, а в том, что он холодный пескарь. Письмо свое он назвал “Онежий онегин”.

Эта автор назвала свое письмо “Дикарка” и видит свою проблему в излишней гордости и неприступности.

Вот это все о самоидентификации под большой короной. Она всегда наоборот.

Новое письмо еще интересно тем, что здесь в каждом без исключения предложении – пример внешнего локуса, манифестация короны и жирный баг.

Разберите это сами.

femme_jj

Здравствуйте,Эволюция,наверное не совсем по адресу, но очень надеюсь на разбор

Читаю Вас давно ,и казалось,усваиваю,но может моя ситуация -повод к врачу

О себе:27 лет,миниатюрная блондинка(глазами и словами мужчин)

Внешность кукольная, которая резко контрастирует с содержимым,а особенно подачей(достаточно низкий голос и достаточно агрессивная манера говорить и отстаивать мнение

Я благодаря Вам стараюсь не винить детство и не искать причин со стороны,но не выходит

Каждый раз возвращаюсь к одному и тому же(выросла без отца с мягкотелой мамой(человек в своих проблемах и совершенно не желающим ничего решать по жизни)

Я невротична,всегда стараюсь найти проблемы сначала в себе,а потом в себе…ну Вы понимаете

Отношения-самая больная тема

их нет, давно

А те что были начинались на обоюдном душевном подъеме,а заканчивались «за упокой»

Я достаточно влюбчивая раньше была, могла увидеть мальчика и нафантазировать

В 15 встретила парня (М) он на несколько лет старше(но умнее всех моих сверстников)в общей компании(понравился,но побаивалась)он пикап-мастер,а я девственница

Мы общались около года(болтали часами по телефону и переписывались)он никак не мог вытащить на встречу

Встретившись на его ДР мне стало непонятным зачем при мне(он до этого признавался в любви)он как говорится «зажигал» с другой

может на зло,а может те самые колокола звенели,что он мне не пара

Перестали общаться где-то на полгода,а потом случились у меня неприятности и я ему позвонила-«М»был так рад слышать,и мы встретились

С этой встречи начался довольно романтичный период,привыкала к нему(раньше думала он Печорин,сейчас склонна к КСЖ) внешность на любителя,но если зацепил,так зацепил

Характер-волшебный(лишнего не скажет,лучше соврёт)

Потом пошла нервотрёпка с моей стороны,в нужные моменты «ему еще хуже» и я не понимала много ли требую или мало или что вообще

Мы то расставались,то встречались

В какой-то момент узнала что были другие связи пока мы расставались (для меня тогда рухнул мир)

Я долго привыкаю к мужчине и не могу отпустить

Потом у меня были еще отношения,неплохие,но закончились ничем

А потом я «вернулась» к М ,несмотря на его постоянную пассию(почему не девушку,ну как представили мне и как вижу формат полноценного там нет

Мне стыдно,но чтобы было представление о зацикленности моей

Я всегда считала и видимо напрасно,что будет поддержка и любовь в лице мужчины(больше не от кого получить)и будем мы расти каждый по-своему

Но нет,токсичные отношения мешают всему

Есть большой пробел в том что мне мешает,мешает не только здоровым отношениям,но и в целом карабканию наверх(самореализации)

Очень хочу разобраться(Ваш блог и нашла за этим,но видела проблему совсем не в том)

Я задаюсь вопросом как нащупать себя наконец,и вместе с тем иметь близкого мужчину рядом

Потому что строить себя можно всю жизнь,а одиночество съедает каждый день

Простите за трагизм.