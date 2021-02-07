 

Die Welt – в Германии резко выросло число преступлений против политиков

07.02.2021, 15:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2020 году число случаев политически мотивированных преступлений в Германии выросло на 57% в сравнении с 2019 годом, пишет Die Welt. По мнению МВД ФРГ, причина заключается в протесте ряда граждан против мер государства, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса.


Reuters

В Германии в период пандемии произошёл резкий рост числа политически мотивированных преступлений, пишет Die Welt. Согласно данным статистики, за 2020 год на территории ФРГ было совершено 2629 преступлений в отношении политиков. В 2019 году таких случаев было 1674: таким образом, прирост составил 57%.

Как пишет издание, из 2629 случаев преступлений, самым частым, с большим отрывом, были оскорбления: на них приходится 1247 случаев. За ними следуют угрозы (403 случая), нанесение ущерба имуществу (228 случаев) и разжигание межнациональной розни (212 случаев). При этом можно отметить небольшое снижение случаев физического насилия (78 против 87 в 2019 году).

Die Welt отмечает, что убийство политика из партии ХДС Вальтера Любке, произошедшее в 2019 году, породило в Германии дебаты о ненависти и насилии. Спустя год можно констатировать, что ситуация в этой сфере не улучшилась. По мнению МВД ФРГ, причина роста числа политически мотивированных преступлений заключается в неприятии рядом граждан мер, принимаемых государством в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Также в ведомстве отметили, что многие преступления, такие как оскорбления и угрозы, были сделаны анонимно в сети Интернет.

Сообщается, что наиболее часто жертвами преступлений становились политики из партии «Альтернатива для Германии»: на них пришлось 863 случая. Следом за ними идут представители партий ХДС/ХСС и СДПГ.

Как пишет Die Welt, в связи с тем, что 2021 год будет годом «супервыборов», в МВД ФРГ настроены весьма пессимистично. Опыт прошлых лет показывает, что перед выборами возрастает количество преступлений по отношению к политикам. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / «Я всегда ему нравилась» – Памела Андерсон надеется на встречу с Трампом, чтобы добиться помилования Ассанжа

11.08 / В мире: Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

03.02 / В Кремле ответили на вопрос о продлении льготной ипотеки

05.09 / В Беларуси 4 сентября задержали более 40 человек – МВД

08.10 / Задолжавшего 1,5 млн рублей мужчину до смерти избили в Санкт-Петербурге

30.01 / Украинский военный назвал «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу

18.07 / В мире: Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

13.07 / Из Украины выдворили российского актера, который прибыл на съемки. Он посещал Крым после аннексии

01.02 / “Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?” Главное из интервью Зеленского проекту Axios

11.12 / Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за заключения, касающиеся реформы КСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска