Эксперты рассказали, насколько важен первый отзыв об электронном гаджете

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07.02.2021, 15:02, Новости дня
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Успешные продажи позволяют производителю снизить цены, и у него же появляются деньги для того, чтобы усовершенствовать свое изделие. Именно поэтому популярные гаджеты, как правило, получают оптимальное соотношение цены и качества, поясняют эксперты.

Но как запустить успешные продажи для нового смартфона, планшета или другого устройства? По словам специалистов, решающую роль здесь могут сыграть первые комментарии – отзывы о качестве товара.

Эту зависимость доказали исследователи из Университета Флориды. Они советуют прилагать максимум усилий для того, чтобы получить позитивные оценки и выйти на приличный рейтинг уже с самого старта продаж. В противном случае, новая модель какого-либо устройства может провалиться. Такую картину мы с вами наблюдали уже не раз, говорят специалисты.  



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