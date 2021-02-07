 

Советник Трампа рассказал, как экс-президент CША живет без соцсетей

07.02.2021, 14:58, Новости дня
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Блокировка 45-го президента США Дональда Трампа в соцсетях положительно повлияла на его состояние. Об этом изданию The Sunday Times 6 февраля заявил советник Трампа Джейсон Миллер.

По его словам, Трамп говорит, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Экс-президент также сообщил советнику, что ему нравится не находиться в социальных сетях и не подвергаться ненавистническим заявлениям в свою сторону, которые там стали особенно популярны.

Жена Трампа Меланья также позитивно отзывается о бане мужа в соцсетях. Она считает, что с тех пор он стал намного счастливее и гораздо больше наслаждается собой.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокировали страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.

Все это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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