 

Иностранец пытался вывезти из Украины препарат компании Pfizer на 2 млн грн – таможня

07.02.2021, 14:58, Новости дня
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В аэропорту Борисполь 6 февраля изъяли два чемодана препарата “Лирика” компании Pfizer, партию лекарств незаконно пытался вывезти в Турцию иностранец. Об том сообщила пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

“В чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, следовавшего через “зеленый коридор”, не осталось места для личных вещей, поскольку они доверху были заполнены 10,8 тыс. блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата”, – отметили в посте.

Лекарство при неконтролируемом употреблении становится “настоящим наркотиком”. Наркотический эффект “Лирики”, которую применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, обнаружен относительно недавно. Противосудорожный эффект лекарства стал причиной его распространения среди наркоманов, с его помощью избавляются от ломки, сообщили в пресс-службе.

“Как такое количество препарата, который отпускается по рецепту, оказалось в руках одного человека – вопрос для выяснения. 151,2 тыс. таблеток препарата изъяты”, – уточнили на таможне.

По предварительной оценке, цена изъятой партии лекарства составляет около 2 млн грн. Окончательная стоимость будет установлена позже.

https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA/posts/3866576130069820

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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