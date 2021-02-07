В Подмосковье двое взрослых и ребенок умерли после отравления газом

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07.02.2021, 14:32, Новости дня
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В Московской области возбуждено уголовное дело по факту отравления газом трех человек, в том числе пятилетнего ребенка, информирует региональное следственное управление Следственного комитета.

«7 февраля 2021 года в одной из квартир в городском округе Щелково обнаружены тела троих человек – супругов и их пятилетнего сына, а также в бессознательном состоянии их 14-летняя дочь. На место происшествие незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа, в том числе руководитель следственного отдела по Щелково. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», – говорится на сайте ведомства.

Около 7.00 глава семьи позвонил в скорую помощь, пожаловавшись на плохое самочувствие и запах газа в квартире. Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили троих членов семьи без признаков жизни, госпитализировав находившуюся в бессознательном состоянии 14-летнюю девочку. В настоящее время планируется назначить судебно-медицинские экспертизы и  провести допросы сотрудников газовой службы, обслуживающей дом, уточняется в сообщении.

Накануне в Ингушетии угарным газом отравились семеро детей.

Ранее тела четырех человек, в том числе ребенка, были найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.



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