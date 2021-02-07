Смартфоны Samsung скоро научатся снимать видео 8К

07.02.2021, 14:10, Разное

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В Samsung намерены научить свои смартфоны снимать видео 8К. Для этого сейчас специалисты южнокорейской компании работают над устранением проблемы перегрева устройств.

Технологии 8K-видео становятся все более распространенными, что в ближайшем будущем приведет к появлению данной возможности в смартфонах. Уже сейчас компания Samsung готовится стать пионером в продвижении данной опции на своих телефонах. Если работа в этом направлении будет успешной, уже следующее поколение линейки Galaxy S сможет снимать видео в формате 8K. При этом скорость его составит 60 кадров в секунду вместо 24.

Главной проблемой в разработке является перегрев аппарата, на данный момент в Samsung тестируют инновационное оборудование для реализации нового формата. Как сообщают инсайдеры, после всего лишь пяти минут съёмки температура корпуса гаджета существенно повышается. Пока у инженеров корпорации нет действенного решения такого рода неполадок.

Скорее всего, снимать в 8K-ролики при скорости 60 к/с смогут только модели серии Galaxy S23. Пока же устройства Galaxy S21 снабжены возможностью создания такого видео при 24 кадрах в секунду. Впрочем, по мнению ряда экспертов, качественный режим 8K60fps вполне могут реализовать и до конца текущего года. Стоит отметить, что сейчас даже не так много телевизоров перешли с 4K при 60 к/с на новый уровень. Но развитие технологий несомненно приведет ко всеобщему переходу на более качественную ступень.

С внедрением новой возможности в мобильную индустрию станет возможным снимать и просматривать видео с высоким разрешением на любых экранах. Ещё одним новшеством в гаджетах от Samsung, по данным инсайдеров, станет увеличенный сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплейную панель. Его можно ожидать уже в 22 генерации аппаратов Galaxy S.

Источник: www.ixbt.com