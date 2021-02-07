В Польше предложили создать «комнаты плача» для беременных

07.02.2021, 13:38, Новости дня

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Министерство юстиции Польши после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов предложило создать «комнаты плача» для беременных женщин, сообщили СМИ.

Такие планы министерство изложило для поддержки женщин, вынужденных рожать плод с болезнями или смертельным исходом из-за почти полного запрета на аборты. По словам инициаторов законопроекта, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Также предлагается в подобных учреждениях оказывать психологическую и социальную поддержку, информирует портал Notes from Poland.

По данным издания, инициатива Минюста Польши подверглась резкой критике со стороны граждан страны.

Ранее правительство Польши опубликовало в «Официальном вестнике» решение Конституционного суда республики о запрете абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Вердикт вступил в силу.

Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания, не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста, сотни участников акции в среду вечером собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу.