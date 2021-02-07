У журналиста в Киеве за два года сожгли второй автомобиль

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07.02.2021, 13:38, Новости дня
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Автомобиль украинского журналиста Владимира Егорова подожгли на охраняемой стоянке в Киеве, он связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью, это второй случай за несколько лет.

«У меня нет сомнения, что это поджог. Сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины и примерное место, откуда неизвестный (исполнитель) проник на стоянку, и осуществил сам поджог», – написал Егоров в Facebook, сейчас он ждет результаты экспертизы.

Журналист отметил, что уже несколько лет он занимается политической, журналистской работой и сегодняшнее событие связывает именно с ней.

Как написал Егоров, это уже второй случай, несколько лет назад его машину также подожгли. Тогда виновные не были найдены из-за отсутствия свидетелей и камер наблюдения. Связывать эти два события журналист не стал.

Ранее в Минске подожгли машину редактора государственной газеты «СБ – Беларусь сегодня» Романа Рудя.



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