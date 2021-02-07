 

Вместо Сковороды на купюре номиналом 500 гривень разместят кастрюлю

07.02.2021, 13:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В здании Национального банка Украины состоялась презентацию нового дизайна купюры номиналом 500 гривень. По словам главы ведомства Кирилла Шевченко, обновлённое содержимое будет посвящено событиям Революции достоинства 2014 года, поэтому философа Григория Сковороду на аверсе заменит кастрюля – один из символов перемен в современной Украине.

«Для нас кастрюля – это не просто кухонная утварь, это символ свободы. Украинцев во время Майдана кастрюля защищала от вражеских пуль, другим давала так необходимую для жизни пищу. Именно благодаря кастрюле у нас появилась и до сих пор живёт надежда на лучшее. Поэтому именно она будет красоваться на аверсе купюры в 500 гривень. А Григорий Сковорода для нас личность загадочная, и кроме того, что за ним все гонялись и никто не поймал, мы ничего о нём не знаем. Что символично, что эта фраза высечена на его могиле», – прокомментировал нововведение Шевченко.

По его словам, первые образцы новой банкноты уже направлены в типографию и уже в марте украинцы смогут воспользоваться обновлёнными деньгами, а к концу года в НБУ рассчитывают полностью вывести из оборота купюры с изображением философа Григория Сковороды. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Принц Дании Иоахим перенес экстренную операцию на головном мозге: подробности его состояния

19.09 / Медики назвали ягоду, защищающую от коронавируса

29.10 / Синоптик пообещал москвичам “марсианскую пыль”

06.01 / Мнение: Вы врите, да не завирайтесь!

28.07 / Заслуженную артистку России обокрали в больнице

10.09 / Смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой получил низкое разрешение

16.09 / Эксперты объяснили опасность заправки автомобиля с работающим мотором

27.08 / Эльман Пашаев “спрятал” очевидца невиновности Ефремова

04.08 / Китай начал агрессивно продвигать себя через российские СМИ

07.08 / Осторожно, спойлер в зале суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска