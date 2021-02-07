Вместо Сковороды на купюре номиналом 500 гривень разместят кастрюлю

07.02.2021, 13:31, Разное

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В здании Национального банка Украины состоялась презентацию нового дизайна купюры номиналом 500 гривень. По словам главы ведомства Кирилла Шевченко, обновлённое содержимое будет посвящено событиям Революции достоинства 2014 года, поэтому философа Григория Сковороду на аверсе заменит кастрюля – один из символов перемен в современной Украине.

«Для нас кастрюля – это не просто кухонная утварь, это символ свободы. Украинцев во время Майдана кастрюля защищала от вражеских пуль, другим давала так необходимую для жизни пищу. Именно благодаря кастрюле у нас появилась и до сих пор живёт надежда на лучшее. Поэтому именно она будет красоваться на аверсе купюры в 500 гривень. А Григорий Сковорода для нас личность загадочная, и кроме того, что за ним все гонялись и никто не поймал, мы ничего о нём не знаем. Что символично, что эта фраза высечена на его могиле», – прокомментировал нововведение Шевченко.

По его словам, первые образцы новой банкноты уже направлены в типографию и уже в марте украинцы смогут воспользоваться обновлёнными деньгами, а к концу года в НБУ рассчитывают полностью вывести из оборота купюры с изображением философа Григория Сковороды.

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