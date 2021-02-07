 

Американское издание рассказало о превосходстве России в космосе и тревогах Пентагона

07.02.2021, 13:16, Разное
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Западные эксперты внимательно следят за ростом военных мощностей России. Авторы одного из американских изданий выразили уверенность в преимуществе РФ в космосе, что время, как США рискует уступить китайским ВВКС.
В настоящее время нельзя не учитывать новейшие достижения технологий при планировании стратегии государственной обороны. Кроме традиционных «сцен» современного театра военных действий, необходимо учитывать вероятность осуществления боевых операций в космосе. Также велико значение сил ядерного сдерживания. В последнее время в данной сфере существенно возросли мощности Китайской народной республики. Однако главным претендентом на лидерство в указанном направлении является, по мнению американских экспертов, Россия.

Издание Military Watch разместило на своих страницах материалы о космической стратегии России. Аналитики, привлеченные к написанию статьи, сообщают о явных преимуществах Москвы по сравнению с ВВКС США и КНР. Несмотря на наличие у Пекина технологий для осуществления перехвата баллистических ракет средней дальности, китайские ПВО не смогут обеспечить преимущество страны в космосе. Между тем, в Вашингтоне серьезно обеспокоены проведенными недавно учениями китайских военнослужащих.

Главным партнером КНР остаётся Россия, помогающая развивать военным конструкторам из Поднебесной средства для раннего информирования о возможности ракетного удара. Совместная деятельность Пекина и Москвы базируется на договорах, заключённых странами в 2019 году. Эксперты Пентагона тревожатся тем, что только США и Российская Федерация сейчас обладают системами оповещения о приближения ракет средней и межконтинентальной дальности.

При этом именно С-500 и А-235, состоящие на вооружении России, являются самыми боеспособными в мире. С их помощью можно быстро нейтрализовать космические и гиперзвуковые объекты. Однако с каждым днём Китай увеличивает свои усилия на пути к лидерству в космосе, сместив Соединённые Штаты на третье место в ТОПе.

Источник: politexpert.net



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