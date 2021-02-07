Авария на железной дороге. “Укрзалізниця” подняла грузовые вагоны, но поезда еще задерживаются

07.02.2021, 13:10, Новости дня

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“Укрзалізниця” завершила подъем грузовых вагонов, сошедших с рельсов на станции Воскобойня в Днепропетровской области. Сейчас железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, которая была повреждена в результате инцидента, сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці”.

До полного восстановления инфраструктуры поезда будут курсировать по поврежденному участку с помощью тепловозов. Сегодня уже таким образом через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту.

Из-за сбоя в графике движения поездов сегодня еще возможны задержки рейсов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь и обратно на 1–1,5 часа.

Во время движения по маршруту станция Кривой Рог – станция Нижнеднепровск – Узел ночью 6 февраля восемь вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. В результате аварии повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора, электропитание на аварийном участке отсутствовало, четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

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