“Второй случай за пару лет”. Журналист Егоров сообщил, что сожгли его машину

07.02.2021, 13:10, Новости дня

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Ночью 7 февраля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналиста, политтехнолога Владимира Егорова. Об этом он написал в Facebook.

“Ночью примерно в 1.00 был подожжен мой автомобиль Citroen C5 Aircross. Он находился на охраняемой стоянке в Киеве, на проспекте Правды. О событии узнал от сотрудников охраны стоянки в 1.20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции. После звонка снял видео, так как проживаю рядом со стоянкой. Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью”, – отметил он.

Егоров не сомневается, что речь идет о поджоге. По его словам, полиция зафиксировала следы рядом с машиной и примерное место, откуда поджигатель проник на стоянку.

Журналист связывает происшествие со своей профессиональной деятельностью

“К сожалению, это уже второй случай за последние пару лет. Ранее был сожжен мой автомобиль Citroen C4 Picasso. Результатов того расследования нет, так как камер в том районе не было, машину сожгли ранним утром и свидетелей тоже не было”, – написал Егоров.

Он считает, что два события не связаны между собой, журналист также намекнул, что знает, кто может стоять за сегодняшним поджогом.

“К сожалению, некоторые политические персоны сегодня чувствуют себя очень влиятельными и пошли на такое преступление из-за понимания своей полной безнаказанности. Но я уверен, что это их чувство ложное, ибо ничего не бывает вечным и нахождение в высоких кабинетах тоже”, – подчеркнул Егоров.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5005574522846225&id=100001811816352

Автомобиль Citroen C4 Picasso Егорова сожгли 12 мая 2019 года. Тот поджог он также связывал с профессиональной деятельностью.

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