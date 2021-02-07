 

В США мужчина проник на авиабазу, где находится президентский борт

07.02.2021, 13:10, Новости дня
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Власти штата Мэриленд, США, арестовали человека, которого обвиняют в проникновении на военную базу Эндрюс, где находится самолет президента США. Об этом 5 февраля иформирует CBS News.

Администрация базы сообщила, что мужчина получил доступ к одному из самолетов C-40, находящихся на базе. Он не был вооружен и не причинил вреда никому из персонала. Также нет никаких свидетельств того, что этот человек имеет какие-либо связи с экстремистскими группами. Однако у мужчины уже были проблемы с законом, на него ранее уже были выписаны ордеры на арест.

Сотрудники базы передали мужчину местным властям, он находится под стражей в офисе шерифа округа Мэриленд принца Джорджа.

На базе Эндрюс, помимо президентского борта, также находятся самолеты, которыми пользуются вице-президент и другие высокопоставленные должностные лица, такие как министр обороны.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что после проникновения база изменила свои протоколы безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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