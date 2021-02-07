Пушков: В США происходит тоталитарная революция

07.02.2021, 12:44, Новости дня

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В США происходит тоталитарная революция, сообщил сенатор Алексей Пушков, отметив, что ее признаками являются ненависть к своей истории и поиск «внутренних террористов».

По его словам, «в США – под ритуальные вопли о «защите демократии» происходит тоталитарная революция. «Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», обьявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать Министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль – это и есть признаки такой революции», – написал Сенатор в своем Telegram. Пушков также подчеркнул, что США «превращается в антиутопию».

Ранее политолог Александр Рудаков, комментируя уголовные расследования в отношении активистов протеста в США, сообщил газете ВЗГЛЯД, что участников протестов в Вашингтоне 6 января называют «внутренними террористами», но такого термина нет в американском УК, это политическое клише, которое соответствует практике не демократических, а авторитарных режимов.

Напомним, 6 января сторонники, занимающего на тот момент пост президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем, Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.