Министр экономики ФРГ выступил против увязки «Северного потока – 2» с персоной Навального

07.02.2021, 12:44, Новости дня

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Строительство «Северного потока – 2» должно продолжаться, дебаты вокруг газопровода не должны пересекаться с дебатами о якобы нарушении прав человека в России, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Экономические связи, существующие уже много десятилетий, и экономические проекты предприятий – это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них – другое. Если «Северный поток-2» не будет достроен, то РФ в результате отнюдь не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку «Северный поток – 1» и газопровод через Украину продолжают работать. Но германские предприятия потеряют гигантские инвестиции. Поэтому я настоятельно призываю к предметной дискуссии», – сообщил Альтмайер в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

Министр также заявил, что может «представить ясный» ответ Евросоюза на происходящее вокруг Навального.

«Приговор Алексею Навальному – неслыханное деяние, не имеющее ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить ясный ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Но это может быть лишь ответ всего Евросоюза в целом», – высказался Альтмайер.

Комментируя призывы к прекращению строительства «Северного потока – 2», президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против РФ на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.