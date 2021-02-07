Мнение: Малый бизнес и Большой Брат

07.02.2021, 12:28, Разное

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Киберпанк, который мы заслужили. В Свердловской области запустили потенциально весьма опасный проект. Власти проанализируют данные о платежах граждан, а потом предложат предпринимателям открыть бизнес на основе этих данных. Идея в том, чтобы открывать новый бизнес не вслепую, а на основе точной информации: сколько потенциальных клиентов вокруг готовы пользоваться услугами этого бизнеса.

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Так, анализ данных в Новоуральске показал, что городу не хватает заведений общепита. Около 70% населения выезжает в кафе за пределами муниципалитета. Поэтому одной из первых франшиз, открытых в рамках Business Data, станет именно кафе. Кроме того, за городом жители много тратят на салоны красоты, одежду и туризм, что говорит о нехватке такого бизнеса в городе.

Процедура открытия бизнеса по франшизе состоит из пяти этапов: исследование нереализованного спроса на основе платежных транзакций (Big Data); проведение анализа и подбор франшиз под спрос; поиск предпринимателей, заинтересованных в открытии франшизы с помощью кредитного конвейера; формирование предложения и выделение бюджетного финансирования; открытие бизнеса.

С одной стороны, именно так и должна выглядеть работа ответственных местных властей. Увидеть, что городу не хватает кафе, и пригласить предпринимателей открыть новое заведение в удобном для жителей месте. Это шаг вперёд по сравнению с нынешней ситуацией, когда на одной улице может быть пять микрофинансовых организаций и ни одного фитнес-центра.

С другой стороны, БигДата — мощное оружие, которое можно использовать и против бизнеса. Так, если у корпораций будут данные по прибыльности условных кафе в городе, им будет очень легко сначала открыть в лучших местах свои точки, а потом при помощи демпинга задушить заведения мелких предпринимателей.

Чтобы такого не произошло, местные власти должны жёстко регулировать конкуренцию, как в провинциальных частях Франции: например, запрещать демпинг, запрещать открытие «избыточных» точек, запрещать гипермаркеты, запрещать дублировать ассортимент. Идея в том, чтобы покупатели получали качественную услугу по разумной цене, а предприниматели получали гарантированный, позволяющий стабильно развиваться доход.

В России так не будет. Город не сможет и не захочет запретить условному ОпиумДунальдсу арендовать помещение под кафе у частного лица, разорив тем самым расположенную рядом столовую. Местные жители также полностью проигнорируют проблемы разоряющейся столовой, зная, что её повара травят посетителей некачественными продуктами и несвежим маслом. Никакой тоски по уютным европейским улочкам ни у кого не будет, так как этих уютных европейских улочек сейчас просто нигде нет.

Лично меня всё это не очень радует. Вместе с тем на длинном периоде, полагаю, ситуация выправится. Малый бизнес выживет: или уйдя в специфические ниши, или начав сотрудничать с корпорациями, управляя их заведениями через франшизы. Чиновники, в свою очередь, постепенно набьют шишки и изучат мировой опыт, после чего наверняка смогут создать хорошие условия развития и для маленьких самостоятельных игроков.