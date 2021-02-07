Составлен ТОП-5 лучших смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей

07.02.2021, 12:22, Разное

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Эксперты составили ТОП-5 лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 12 тысяч рублей. Они принимали во внимание технические характеристики, цену, отзывы покупателей и популярность моделей.

1 место – ZTE Blade 20 Smart

Смартфон ZTE Blade 20 Smart, который является самым популярным устройством бренда, занял почетное первое место. Модель начала продаваться в РФ в декабре 2019 года, стоимость гаджета составляет 11,7 тысячи рублей.

Смартфон обзавелся IPS-экраном на 6,49 дюйма, разрешение которого составила 1560х720. Из коробки пользователь получает девайс, работающий на базе ОС Android 9.0. ZTE Blade 20 Smart функционирует на базе процессора MediaTek Helio P60, имеется 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, есть поддержка двух SIM-карт. За автономность модели отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Пользователь может расплачиваться по NFC, а также осуществлять разблокировку по сканеру отпечатка пальца, расположенному на задней панели.



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Что касается камер, то основная получила три датчика – 16+8+2 Мп. Фронталка в смартфоне имеет разрешение 13 Мп.

2 место – Vsmart Joy 4 3/64GB

Почетное второе место с ценником 11,5 тысячи рублей занял смартфон Vsmart Joy 4 3/64GB. Модель поступила в продажу в РФ в декабре прошлого года. Она получила 6,53-дюймовый экран, ОС ОС Android 10, 8-ядерный чипсет процессор Qualcomm Snapdragon 665. Процессор работает в паре с 3 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, есть слот для вставки карты памяти.

Что касается емкости аккумулятора, то она составляет 5000 мАч. В автономном режиме при просмотре YouTube девайс сможет проработать 22 часа. На задней панели Vsmart Joy есть дактилоскопический сенсор, также присутствует NFC.



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Основная камера получила четыре модуля – 16 Мп+8 Мп+2 Мп+2 Мп. Датчик фронталки имеет разрешение 13 Мп.

3 место – Honor 10 Lite 3/128GB

Тройку лидеров рейтинге занял смартфон Honor 10 Lite 3/128GB с ценником 11,5 тысячи рублей. Модель начала продаваться в РФ в ноябре прошлого года. Она имеет безрамочный экран на 6,21 дюйма, операционную систему Android 9.0, 3 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.

Емкость аккумулятора в данном девайсе составляет 3400 мАч. Устройство осуществляет работу на базе восьмиядерного процессора HiSilicon Kirin 710 с графическим ускорителем Mali-G51 MP4. Смартфон имеет сканер отпечатка пальцев и NFC.



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Основная камера является двойной – 13 Мп+2 Мп. Датчик фронталки имеет разрешение 24 Мп.

4 место – Vsmart Joy 3+ 4/64GB

Четвертое место занял смартфон Vsmart Joy 3+ 4/64GB с ценником 10 тысяч рублей. Модель поступила в продажу в РФ в октябре прошлого года. Она имеет 6,52-дюймовый экран разрешением 1600х720. Из коробки пользователь получает устройство с Android 10. Работа модели осуществляется на базе Qualcomm Snapdragon 632, присутствует 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ.



Изображение взято с: [email protected]

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. На задней панели девайса присутствует дактилоскопический сенсор, есть NFC.

Основная камера получила датчики на 13, 8 и 2 Мп. Если говорить о фронталке, то она представлена сенсором на 8 Мп.

5 место – Realme C15 4/64GB

На пятом месте с ценником 12 тысяч рублей находится смартфон Realme C15 4/64GB. Эта модель продается в РФ с сентября прошлого года. В устройстве установлен экран на 6,5 дюймов с каплевидным вырезом, из коробки пользователь получает девайс с ОС Android 10.0. Размер ОЗУ составляет 4 Гб, а ПЗУ – 64 Гб. Есть слоты под две SIM-карты, место для карты памяти объемом 256 Гб.



Изображение взято с: [email protected]

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G35, на задней панели присутствует дактилоскопический сенсор, есть NFC. Аккумулятор имеет емкость 6000 мАч. Основная камера в модели имеет четыре сенсора – 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп, а фронтальная один датчик на 8 Мп.

Источник: topmira.com