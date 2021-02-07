В Черновцах в торговом центре произошел взрыв
07.02.2021, 12:16,
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7 февраля в торговом центре “Майдан” на улице Героев Майдана в Черновцах произошел взрыв. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщил “Молодий буковинець”.
Взрыв произошел на третьем этаже торгового центра в складском помещении, в результате чего разлетелись окна в здании, помещение повреждено. О пострадавших не сообщают, отметили журналисты.
По данным издания “Чернівецький промінь”, взрыв произошел в ресторане, который находится на третьем этаже ТЦ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы.
По данным “Молодого буковинця”, в соцсетях высказали предположение, что в ТЦ мог взорваться баллон с газом, однако это в комментарии изданию опровергло руководство центра.
“Там нет газового баллона… Да, действительно, какой-то взрыв был. Но что именно, пока не могу вам сказать. И никаких подозрений пока нет. Газ не может быть, он в другой стороне, а к этой стороне газ не подходит. Ожидаем официальные выводы”, – сказал директор ТЦ “Майдан” Владимир Руснак.
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