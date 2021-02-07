 

Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России – генеральный директор D.Trading

07.02.2021, 12:16, Новости дня
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Председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус придумал фейк о якобы остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК, чтобы оправдать импорт электроэнергии из России, заявил в Facebook генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

“Герус снова пошел в огромные информационные манипуляции для защиты милого ему импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов – это нормальное дело. Манипуляции и фейки”, – написал Бутенко.

Он добавил, что в последние несколько недель “наблюдается повышенная активность” Геруса, а также главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка и ряда трейдеров-импортеров.

“Тезис у них до тошноты очень прост: страна не может без “русского” тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: “Мы не сможем без российского газа”. То есть если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, кому-то не хватает то ли желания, то ли свободы”, – добавил Бутенко.

Мотивацию Геруса придумывать очередной фейк об остановке украинских блоков Бутенко объяснил растущим импортом из России, который кратно вырос с начала месяца.

“Понятно, почему Герус так начал нервничать. Импорт из России вырос почти в четыре раза с начала февраля. В отдельные часы он достигает 750 МВт. На завтра это уже будет 4,3 млн КВт-ч. Это факты. Это не манипуляция. Видимо, как-то неудобно говорить о такой математике”, – отметил Бутенко.

Он добавил, что энергоблок Ладыженской ТЭС, на котором Герус придумал “аварийное отключение”, на самом деле в этот период даже не был подключен к энергосистеме. Блок находился в резерве и по решению системного оператора НЭК “Укрэнерго” не планировался к работе.

https://www.facebook.com/vitaly.butenko/posts/10158738979468500

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус, чья поправка в законодательство позволила начать импорт, заявил, что он не угрожает безопасности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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