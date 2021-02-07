Следком Беларуси обратился к Польше для экстрадиции создателей Telegram-канала Nexta

07.02.2021, 12:16, Новости дня

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Следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию создателей главного оппозиционного Telegram-канала страны Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом пресс-служба комитета сообщила в Telegram-канале.

“Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции”, – говорится в сообщении.

Авторы каналов уже отреагировали на попытку их экстрадиции: “Когда у СК несколько сотен нерасследованных дел о пытках и насилии, что он будет делать? Правильный ответ: требовать от другой страны выдать того, кого по определению выдать не могут”.

Telegram канал Nexta – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Кроме самого Nexta с 731 тыс. подписчиков есть еще Nexta Live (1,5 млн подписчиков) и Luxta (172 тыс.).

Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре прошлого года белорусские власти признали его экстремистским.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

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