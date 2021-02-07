Мнение: Навальный не оправдал высокого доверия Украины!

07.02.2021, 12:08, Разное

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Да, с товарищем Навальным – одно расстройство. Деньги потратил, революцию не организовал, хомяков распугал, Крым – не вернул, жертву режима вроде бы сделал, но такую, что смотреть противно. А ведь как хорошо все начиналось!

Мне, вот, правда, ребятушки интересно – что сегодня чувствуют те, кто выходил за Навального на митинг? Даже если не типа за него, но за – справедливость?

+ Приехавшие в наглую куча машин на прошлый суд с дипномерами – это нормально? И ничуть не спалили своего агента влияния?

+ То, что не пришла на второй суд даже жена борца – это как?

+ То, что он нес, те оскорбления ветерана, это тоже сожрете, товарищи борцы? И я не про молодежь, они как раз этому дегенерату не верят, я про шендеровичей всяких. Т.е. возраст пришел, а мозги – нет.

+ То, что на Украине вполне себе ожидают, что если Навальный придет к власти – он вернет Крым. Опять нигде не жмет?

+ То, что даже дедушка Байден угрожает нам, чтобы бы нашего уголовника отпустили – это вообще как бы знак качества, они там негров-наркоманов в золотых гробах хоронят…

Я не знаю, что еще писать. Разве что про этот мультик Навального, который посмотрели 100500 миллионов, а на улицах мы видели куда как меньше. Не говоря про здание суда, куда одни журналисты и фрики пришли. Журналистов было больше.

Не, проект Навальный слит. В чистую. Причем не уверен, что взлетит аналог Тихановской. Во-первых, потому что и оригинал-то сильно на троечку, а, во-вторых, Лешка наговорил себе много хорошего. Зашквар, простите, за зашкваром. Плюс его слова про вакцину, которые по факту, лидеры Европы уже опровергли. Так что 2% хомяков превратились в 0,02% боевых пи.. боевых хомяков. Мамкиных, отбитых на голову, боевых диванных хомяков.

Переживаю, блин. Революция в России то – в опасносте!

Вы там держитесь! И, кстати, предлагаю вам к промосмотру мой новый ролик, как Путин у нас у всех украл по 400 000 рублей! Ну, если вы не знали.

Прямая ссылка на ролик – вот.

Счастья вам.