 

Мнение: Приостановлен показ фальшивого Навального

07.02.2021, 11:52, Разное
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Дурнет возмущен.

Пиарщик и начальник штабов Навального объявил, что штабы заканчивают протесты и готовятся к весне и осени.

В сюжете с Навальным также наступила пауза, в течение которой новых видеоматериалов не будет.

Ничего неожиданного.

Просто дипфейк-актера показывать больше, чем показан, невозможно. Если стряпать дипфейки и фальшивки большими кучами, даже и школяры увидят подлог.

Не прошло и двух суток с последнего "появления Навального" 2 февраля на суде, как дали видео .
Дальний и средний планы тупо размыты, ближний — дипфейк.

19:31. Обычный дефект технологии в области рта. Актеру надо было просто постоять, молча строя гримасы. Но не удержался актер, начал говорить. Вот что с такими кадрами делать, цех?

Стоит сказать, что и этот показ дался с натугой.

В день суда в сеть выбросили множество фотографий и как бы скринов видео с Навальным, не повторяющих кадры видео, и большинство из них демонстрировало как по заказу правильную пропорцию кистей рук Навального.

Но не без накладок.

Делали правильную пропорцию пальцев (у дипфейк-актера другая пропорция кисти руки, не как у Навального). Потеряли один.

Чего ждать весной?

Настал долгий период непоказов. Может, актера лучше подготовят, подправят пластику, чтоб можно было снимать без дипфейка хотя бы издали. Может, сделают священную жертву, и мы больше не увидим дипфейки. Может, "сбежит"  герой и будет вечным невидимым борцом типа Бен Ладена видосики из подполья размещать…

А может – эта вероятность для тех, кто верит в чудо – оригинала, если он живой, реабилитируют и таки-покажут, хоть малоузнаваемого, но подлинного. Общались тут с людьми в личке. Обращают внимание на странный и несколько раз изменившийся вид кадыка-гортани. Если это и есть место локализации рака, то это печально для политика: нарушается голосовая функция, которая может вообще не восстановиться или восстановиться частично… Впрочем, не будем фантазировать, все откроется неизбежно.

Пока что, напомню, ничто не говорит о том, что персонаж жив: с "новосибирского расследования" весь визуальный контент с Навальным – сплошная компьютерная имитация, дипфейк, фотошоп .

Ума и здоровья!

Источник: Достало



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