В Индии при сходе ледника пропали более 150 человек

07.02.2021, 11:50, Новости дня

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Более 150 человек, по предварительным данным, пропали без вести при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, из них большая часть – рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, именно на гидроэлектростанцию «Ришиганга» пришелся основной удар, информирует РИА «Новости». К месту происшествия уже выдвинулись две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Сход ледника произошел по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Чтобы предотвратить возможные последующие повреждения, расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.

Власти приступили к эвакуации поселений, расположенных ниже гидроэлетростанции.

Ранее ученые Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института сообщили, что Земля движется по худшему сценарию изменения климата, чему способствует активное таяние ледников. Отмечается, что за последние 30 лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики продолжает расти.

Кроме того, ученые сообщали, что процесс таяния ледяного покрова Антарктиды в настоящее время проходит примерно в десять раз быстрее, чем 600 лет назад, а Арктика в результате глобального потепления в ближайшие 30-40 лет станет зеленой.