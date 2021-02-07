 

Белоруссия запросила у Польши экстрадицию основателей телеграм-канала Nexta

07.02.2021, 11:50, Новости дня
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Следственный комитет Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию двоих основателей Telegram-канала Nexta, сообщило белорусское ведомство.

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», – говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале СК Белоруссии.

В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Напомним, создатели белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta, базирующегося в Польше, Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка.



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