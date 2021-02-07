Ставропольские бездомные, нашедшие на свалке экскаватор, соорудили бункер

07.02.2021, 11:31, Разное

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В Управление МВД России по городу Ставрополю поступило коллективное обращение, где жители жаловались на едкий запах спирта в парке около их жилья. На место выдвинулась следственная группа.

Взяв пробы паркового грунта и воды местной реки, которые оказались в норме, полиция начала прочёсывать парк и наткнулась на прикопанный экскаватор, рядом с которым был найден и вход в бункер. Сооружение имело внушающие размеры, примерно 300 квадратных метров. В нём было несколько комнат и склад, где хранилось огромное количество стеклотары, 6 тележек, примерно 500 кг металлолома, детали от экскаватора, 5 пропавших велосипедов, несколько сотен литров самогона и инструменты. В спальне располагалось 15 коек, собранных из материалов, найденных на помойке.

В одной из комнат располагался огромный самогонный аппарат. На столе стояла недопитая бутылка самогона, а аппарат был ещё тёплый. Полиция решила организовать засаду, чтобы поймать владельцев строения. После допроса выяснилось, что группа бездомных нашла экскаватор на автосвалке в нерабочем состоянии. Среди них оказались 2 автослесаря 5 и 6 разрядов и один слесарь, работавший на заводе по производству экскаваторов. Также в состав преступной группы входили 3 строителя, 1 инженер, электрик, 5 юристов и 2 филолога.

– Два года эта группировка крала наше электричество, очищала свалки, даже экскаватор списанный где-то нашли. А о том, что они палёный алкоголь продавали вообще молчу, хотя, как показал следственный эксперимент, он вполне неплох. Несколько бутылочек на дальнейшие следственные действия мы уже изъяли. По поводу бункера? Думаю, он не пропадёт, так как эту землю уже продали застройщику, который возведёт здесь современный торгово-развлекательный центр, а бункер станет основой подземной парковки, — рассказал о находке подполковник полиции Игнат Аврамченко.

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