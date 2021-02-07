Мать Давида Манукяна продолжает хейт Ольги Бузовой в Instagram

07.02.2021, 11:28, Разное

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Мать блогера Давида Манукяна продолжает хейт Ольги Бузовой в соцсетях. Она никак не может простить артистке ее публичных эмоций.

Несколько недель назад Ольга Бузова пояснила о расставании с Давидом Манукяном. Она заявила, что Дава изменял ей и даже поднимал на нее руку. Бузова невыбирала выражения, описывая сложившуюся ситуацию. В защиту своего сына сразу же стала его мать. Она заявила, что Давиду Манукяну не место рядом с Ольгой Бузовой. Спустя время ведущая сказала, что ее родители никогда бы не опустились до того, что делает мать Давы.

На днях несостоявшаяся свекровь снова высказалась на тему расставания певицы и рэпера. Один из пользователей в Instagram отметил, что Давид Манукян является хорошим парнем, но совершенно не ясно, почему его мать позволяет себе так нелестно высказываться об Ольге Бузовой. Родственница рэпера дала понять, что не допустит, чтобы на него лили грязь.

Мать Давы не спешит приносить свои извинения. Сам же артист не комментирует тему расставания с Бузовой. Сейчас все свободное время он посвящает проекту «Танцы со звездами».