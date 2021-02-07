 

В Санкт-Петербурге покажут новую модель Audi RS

07.02.2021, 11:26, Новости дня
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Немецкая компания Audi намерена презентовать «заряженную» модель Audi RS в период с 5 по 7 февраля.

Данный автомобиль представляет собой эксклюзивную модификацию, которая придется по вкусу требовательным клиентам. В рамках премьеры будут озвучены все технические характеристики будущей новинки Audi RS. Однако на данный момент говорить о тестовых заездах речи не ведется. Вместе с тем накануне показали RS6 Avant и RS7 Sportback, который продаются от 9,3 миллионов рублей.

Напомним, новинка получила 4-литровый турбированный мотор, который выдает 600 л.с. мощности. С такими показателями разгон до сотни достигается за 3,6 секунд. Предельная скорость новинки RS составит 250 км в час. Стоимость автомобиля удерживается в тайне.



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