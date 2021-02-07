Skoda приостановила поставки обновленной модели Octavia

07.02.2021, 11:26, Новости дня

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Чешская автомобильная компания Skoda объявила о приостановлении поставок на российский рынок обновленного лифтбэка Skoda Octavia.

Напомним, первое поколение автомобиля презентовали в конце осени прошлого года, однако к началу января машины поступили к своим заказчикам. По мнению специалистов, причина решения о приостановке поставок заключается в обнаруженной проблеме в системе экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Более того, возобновить продажи станет возможным исключительно после решения данного вопроса, в противном случае рассчитывать на последующее поступление на рынок не придется. Пока разработчик не озвучивает сроков очередного выхода модели лифтбэка для российского рынка.