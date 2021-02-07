 

Компания Audi показала процесс сборки флагманского электрокара e-Tron GT

07.02.2021, 11:26, Новости дня
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Пользователям стал доступен официальный тизер, посвященный новому электрическому седану Audi e-tron GT.

В частности, серийная сборка модели началась в конце 2020 года, тогда как презентация на мировом рынке пройдет уже 9 февраля в рамках онлайн-трансляции. Вместе с тем разработчики продемонстрировали публике на записи процесс сборки электрокара Audi e-tron GT, который выпускают на немецком заводе. Параллельно выпуском новинки займутся в Бельгии и Китае.

Кроме того, электрический седан Audi e-tron GT построен на архитектуре J1. Автомобиль оснащается двумя электрическими агрегатами, которые выдают 590 л.с. мощности. Более точные характеристики электрокара Audi e-tron GT озвучат уже в ближайшие дни.



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