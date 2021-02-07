 

Мнение: Изощренный антисемитизм

07.02.2021, 11:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Изощренный антисемитизм

Международный уголовный суд (МУС), расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Таким образом он отреагировал на решение МУС распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором выступила Палестина.
Этот трибунал (МУС. — NEWS.ru) был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство, — цитирует Нетаньяху ТАСС.
По словам израильского премьера, МУС объявляет военным преступлением то, что евреи живут на своей родине, а также утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов. Он пообещал защищать израильских солдат.
Как писал NEWS.ru, прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена начать расследование преступлений, совершённых на территории Украины, говорится в заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.
Там отмечается, что соответствующее решение было принято после «тщательного и независимого процесса». Бенсуда отметила, что для начала расследования соблюдены все необходимые правовые критерии. Для начала расследования, по её словам, теперь необходима санкция, которую должны дать судьи палаты предварительного производства МУС.

https://news.ru/world/izrail-obvinil-mezhdunarodnyj-sud-v-antisemitizme/ – цинк

Как обычно, обвинениями в антисемитизме можно удобно прикрывать любые военные преступления и преступления против человечества.
Ровно по тем же самым лекалам США покрывали свои военные преступления в Афганистане, когда МУС попытался начать преследование американских военных преступников за убийства гражданского населения в ходе оккупации Афганистана, а на судей потом и вовсе начали заводить дела в США.
Разумеется, МУС вряд ли может рассчитывать, что современные военные преступники добровольно согласятся с ним сотрудничать, а рычагов для обеспечения правосудия у МУС конечно же нет.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / «Пьяных оргий не боялась»: Милявская запретила дочери ехать на дачу из-за коронавируса

24.09 / Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

03.07 / Эмин Агаларов трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Лейлу Алиеву

06.12 / Мнение: Иракские вооруженные группировки образуют шариатскую молодежную группу

06.12 / «Бог простит, а я запомню» – в России запретили минимум 10 «пацанских» пабликов «ВКонтакте»

11.09 / Анастасия Костенко оправдалась за свой провал на телевидении

20.01 / “Мужики побежали за корвалолом” – Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах

21.11 / Ученые рассчитали необходимую толщину жирового слоя для спасения от пули

22.01 / Москвичи спешат привиться от коронавируса в ГУМе

01.08 / Поклонники рассекретили личный Instagram-аккаунт Чонгука из группы BTS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска