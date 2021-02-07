Снег, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

07.02.2021, 11:22, Новости дня

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7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

“8 февраля в западных областях, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях значений снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см). На Закарпатье, Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях – снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (И уровень опасности – желтый)”, – отметили в сообщении.

В Киеве 8 февраля прогнозируют значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, прирост снега 15-20 см, на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13… -16 °С, днем – 7… -10 °С.

Синоптики обещат 7-8 февраля по всей стране, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до -12…-18 °С, в северных областях местами до -20…-24 °С, днем до -8…-13 °С мороза; в южных областях ночью -5…-10 °С, днем -4… +2 °С.

“Такие погодные условия приведут к перебоям с энергоснабжением отдельных населенных пунктов; нарушениям, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях – прекращению движения автотранспорта”, – отметили в ГСЧС.

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