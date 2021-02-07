Явлинский: Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает наметки на коалиции

07.02.2021, 11:22, Новости дня

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Политическое направление российского оппозиционера Алексея Навального – это популизм и национализм. Такое мнение высказал лидер партии “Яблоко” Григорий Явлинский, оно было опубликовано 6 февраля на личном сайте политика.

“Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Решение суда о заключении Навального – политическое… Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и еще будет выходить на улицы в поддержку Навального, полезно понимать те общественно значимые роли, которые он играет в последние годы”, – отметил Явлинский.

Он называет Навального “блогером-разоблачителем” и “ревизором верхних эшелонов российской власти и бизнеса”.

“Поскольку в России практически все убеждены в существовании гигантской коррупции, разоблачения Навального воспринимались положительно, а экономический спад и обнищание населения в последние десять лет позволяли успешно играть на увеличении разрыва в уровне благосостояния, превращающегося в пропасть. Тем более что политический популизм, перерождающийся в национализм и, как следствие, ведущий зачастую к жестким столкновениям, сегодня опасный глобальный тренд. Россия здесь не исключение”, – считает лидер “Яблока”.

По его словам, расследования Навального не могут иметь практических результатов для общества.

“Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика разоблачительных фильмов Навального, – это разжигание примитивной социальной розни”, – отметил Явлинский.

Он считает, что в России люди беднеют не только из-за коррупции, они больше теряют из-за войны в Сирии и еа Донбассе, гонки вооружений, международных санкций и “неэффективной затратной экономики госкапитализма”

“По-настоящему коррупцию можно победить лишь сменой системы. Поэтому, повторюсь, настоящая борьба с коррупцией – это не съемка с дронов поместий проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство”, – подчеркнул политик.

Явлинский считает, что Навального и его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые вышли на акции протеста и были арестованы.

“Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции”, – заявил Явлинский.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

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