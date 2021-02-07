Явлинский осудил иностранных дипломатов за попытку оказать давление на суд по делу Навального

07.02.2021, 11:11, Разное

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Лидер партии «Яблоко» осудил попытку давления со стороны Европы по делу Алексея Навального и поддержал высылку из страны Германии, Польши и Швеции из России за участие в несанкционированных акциях в поддержку блогера.

«Европейцы вообще не должны лезть не в своё дело. Последний раз, когда он нам привезли тоже, кстати из Германии, Ленина это всё плохо кончилось – были масштабные репрессии, и страна откатилась на сто лет в своём развитии. Сегодня Навальный – это реинкарнация коричневой чумы, а не либерал, а побеждать его Путина нужно исключительно на выборах. И тем более непонятно решение Запада действовать методами 90-х и приезжать с волыной на стрелку и публично оказывая давление на Россию, поддерживать Навального. А можно просто оказать поддержку реальной либеральной партии «Яблоко» и помочь ей пройти в парламент», – подытожил Явлинский.

Также лидер «Яблока» добавил, что не впечатлён расследованиями Навального и в целом недоволен его решением бороться с коррупцией.

«Пусть будет у Путина хоть 100 дворцов, хоть двести, хоть триста. В России, где коррупция укоренилась на протяжении столетий, большинство граждан смотрят на это и максимум завидуют. А расследования Навального даже вредны, ведь они поверхностны, лучше просто ничего не говорить, чем давать власти повод отправить за решётку больше оппозиционеров», – заключил Явлинский.

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