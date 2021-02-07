Зачем Троянова выгнала мужика? – Личное мнение

07.02.2021, 11:08, Разное

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Юрий Дудь, не зная уже, у кого бы ещё взять интервью, пригласил к себе сожителя актрисы ТНТ Яны Трояновой:

«Насколько я понял, Троянова меня разлюбила как мужчину. Серьезная была для меня история», — заявил мужчина.



Фото: Соцсети

То есть, 47-летняя женщина очень скромных внешних достоинств взяла и выставила из дома Сигарева, с которым прожила более 10 лет.

Напомню, что я писала об этом ещё в сентябре прошлого года:

«Муж, как говорит Троянова, никогда и не боролся за главенство в семье.

И это — нормально, вещает Яна, а у меня вопрос: зачем такой муж, если половую тряпку можно купить в Ашане?

Будем откровенны, 47-летняя баба, дорвавшись до денег и кое-какой известности, рано или поздно (рано) бросит мужа».

В скобках я написала слово «рано» и даже не поспешила. Именно с сентября, как говорит Сигарев, они и прекратили совместное проживание.

Ни в коем случае не хочу обвинять Троянову. Женщина, получив деньги и кое-какую известность, попала в положение, когда в доме главной стала она.

Конечно, по инерции Яна транслировала вслух то, что казалось ей правильным всю жизнь: это нормально, мол, что в семье теперь главная я.

Однако, зачем женщине мужчина, которого она считает ниже себя? Правильно, незачем. Что, в общем-то, и подтвердила жизнь.

Смогли бы жить с мужчиной, отчётливо понимая, что он слабее вас?

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