Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказала о депутатской зарплате

07.02.2021, 10:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская актриса и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова рассказала, что не получает «неземного» дохода от своей работы.

«У меня 60 тысяч рублей в месяц», – назвала сумму Мельникова в эфире телеканала НТВ, сообщает РИА «Новости».

Актриса добавила, что такая зарплата «абсолютно адекватна».

Анастасия Мельникова – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Заслуженная артистка и телеведущая. Известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный».

Напомним, зарплата уборщицы Марины Удгодской, избранной главой Повалихинского сельского поселения, составляет 30 тыс. рублей, до этого она получала в десять раз меньше.