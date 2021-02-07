В РФ выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса

07.02.2021, 10:56, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 16 тыс. 48 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах», из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2028, Санкт-Петербурге – 1175, Московской области – 923.

Всего в стране выявлено 3 967 281 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 456 210 человек, из них 19 884 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 432 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 76 661 человек.

Накануне, 6 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 тыс. 627. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 579.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.