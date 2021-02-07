В Москве инспектор у станции МЦК избил двух безбилетников

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07.02.2021, 10:56, Новости дня
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Инспектор службы транспортной безопасности избил двух мужчин, которые пытались проехать без билета, на станции московского центрального кольца (МЦК) «Ростокино», в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке МВД.

Отмечается, что сообщение о драке около станции МЦК поступило полицейским от граждан в ночь на субботу 6 февраля в 00.41 мск, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в вестибюле станции трое мужчин попытались пройти через турникет без билета, их остановили и вывели на улицу инспекторы службы транспортной безопасности. Позже словесный конфликт перерос в драку, сообщили в МВД.

По данным ведомства, инспектор транспортной безопасности головой ударил в голову одного из безбилетников. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Как отмечают в МВД, ещё один мужчина с вывихом руки, ушибом головы, по предварительным данным, после драки был доставлен в больницу, но ушел из нее самовольно.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью – прим. ВЗГЛЯД), – информируют правоохранители. Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет.

Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале.



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