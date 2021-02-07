Мнение: Перекрытия

07.02.2021, 10:46, Разное

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Вчерашний жандармский психоз в Петербурге может говорить только об одном — наши «силовики» не имеют ни малейшего понятия о том, что происходит в политизированной протестной среде. В сегодняшней России огромное количество самых разнообразных «силовых» структур, заточенных на один-единственный функционал — борьбу с собственным народом. Это сотни тысяч человек, миллиарды и миллиарды рублей, которые, кстати, вытащены из кармана этого самого народа. И при этом каратели вообще никак не владеют обстановкой даже на локальном уровне.

Выпекать, как блины, фальсифицированные дела — тут не вопрос. Провокации, подставные, подсадные, палочная система — всё, как мы любим. Дивизию ОМОНа выставить на улицу и хватать всех подряд — без проблем. Суды на любой вкус, штампующие приговоры, переполненные камеры — как заказывали. Но что там происходит на самом деле — ноль.

Поэтому и приходится перекрывать центр города, фактически переводя мегаполис на осадное положение. Кстати, это лучше всего демонстрирует точку критической уязвимости всей системы: достаточно несколько месяцев подряд вынуждать карателей регулярно находиться в режиме постоянной готовности, чтобы они банально устали и вымотались. Соответственно, качество карательных мероприятий существенно снизится при нулевом или близком к нулю результате, начнут возникать «дырки» и провалы. В свою очередь это говорит о том, что у сегодняшнего российского протеста полностью отсутствует управляющий контур как таковой. Любой минимально грамотный планировщик вымотал бы противника еще до основных событий такими «холостыми» мероприятиями. Одно это полностью обнуляет любые лозунги про внешнее управление протестами. Хотя, конечно, о чем еще может говорить пропаганда.

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