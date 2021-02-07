 

Врач рассказал, за сколько минут можно заразиться от заболевшего коронавирусом

07.02.2021, 10:34, Разное
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Врач Евгений Тимаков в ходе интервью объяснил, за сколько минут человек может заразиться от того, кто уже заболел коронавирусом. По его словам, нагрузка инфекции на организм снижается, если люди в общественных местах носят защитные маски.
Важным фактором считается длительность контакта здорового и зараженного человека. Чтобы заболеть коронавирусом, необходимо быть близко непосредственно к источнику инфекции в течение 4-40 минут. Также имеет важность восприимчивость организма, если на лице будет присутствовать маска, то «безопасное время» сразу увеличится до самого высокого предела.

По словам Тимакова, защитные маски существенно снижают показатель вирусной нагрузки. Однако есть случаи, когда даже хорошие средства при довольно высокой герметизации пропускают инфекцию.

Если расстояние между здоровым и зараженным человеком составляет 1,5 метра, они оба находятся в маске, то вероятность инфицирования снижается к нулю.

Источник: www.kp.ru



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